Şef Recep İncecik, Gastronomide 'Yılın Ahisi' Sıfatını Kazandı

Gastronomide 'Yılın Ahisi' seçilen Şef Recep İncecik, şed kuşandı

Ahilik Vakfı Osmanlı yemek reçeteleri ile tanınan Şef Recep İncecik'e kadim usüllerle 'şed kuşatma' merasimi düzenledi

İSTANBUL - Türklerin en eski teşkilatlarından olan Ahilik sistemi, günümüzde de sembolik merasimlerle yaşatılıyor.

Gastronomi dalında 'Yılın Ahisi' seçilen Osmanlı Yemekleri Ustası Şef Recep İncecik'e Topkapı'daki Ahilik Vakfı'nda dualarla şed kuşatıldı. Anadolu'da Ahi Evran-ı Veli tarafından kurulan lonca sistemi günümüzde de yaşatılıyor. Merasim duasında "Mütevazı olun, hayatın tadını tuzunu sefasını bilerek yaşayın. İçte ve dışta temizliğe önem verin. Su gibi berrak olun. Hayatın güçlükleri karşısında, hemen pes etmeyin, sağlam durun. En önemlisi adalet teraziniz dosdoğru olsun. Hiç şaşmasın. Az verelim us verelim. Gönülden söz verelim. Eğitilsin Türk uşağı, derilir gergin başağı. Yiğitlere şed kuşağı, kuşatmaya hız verelim. Ne yaptık ne yapmadık, geçmiş geride kalsın. Susayana bir yudum su yaz kış verelim. Gitmek Ahilik peşinden, avare koymaz işinden. Haramlar girmeye düşe, mukayyet ol işe, aşa" denildi.

Daha sonra Ahilik Vakfı Başkanı Avukat Eyyup Arıcan ile Ahi Baba Nazım Hikmet Yıldırım, Son Ahi Recep İncecik'e dualar eşliğinde şed kuşattı. Ahi Baba Nazım Hikmet Yıldırım besmele, hamdele ve salveleden sonra şu cümleleri kurdu: "Şed kuşağına 3 düğüm atılır. Biri Allah rızası için, ikincisi Cebrail Aleyhisselam için ve üçüncüsü de Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmak için. Böylelikle ben de şed kuşağını Ahimiz Recep İncecik Bey'in beline 3 düğümle bağlıyorum. Hayırlı, bereketli olsun."

Şef Recep İncecik de şed kuşanma merasimi ile vazife ve sorumluluğunun arttığına dikkat çekerek, "Selçuklu'dan Osmanlı Cihan Devleti'ne ve oradan da günümüz Türkiye'sinde ala meratibihim bizlere kadar gelen ve belimize bağlanan şed, omuzlarımızdaki sorumluluğu bir kat daha artırdı. Ceddimize, Ahi babalarımıza rahmet olsun. Ahilik Vakfı nezdinde bu topraklarda bu güzel ananenin yaşatılması ve bizim buna layık görülmemiz gurur vericidir. Bu törene iştirak ederek uzaktan yakından gelen tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Şed kuşanma merasiminden sonra Ahilik Vakfı'nın Başkan Yardımcısı Süleyman Demir, Son Ahi Recep İncecik'e "Ahilik ahlak ve prensiplerinin tanıtılmasında ve yaşatılmasında" gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı Ahilik Vakfı'nın Şükran Beratı'nı takdim etti. Seremonide söz alan YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, haziruna Ahilik Teşkilatı'na dair kısa bilgi verdi:

"Ahilik bir sosyal teşkilattır. Batılılar küllerinden doğarak 3-5 bin yıllık geçmişlerini yaşatıyorlar. Bizim Ahilik teşkilatımız da 3 bin yıllık bir teşkilattır. Bu konuda bir şahitliğimi aktarmak isterim. Yakın dönem siyasi tarihimizin mühim simalarından Yusuf Bozkurt Özal ve Avni Akyol bir devlet gezisi kapsamında Almanya'ya gittiklerinde muhataplarına 'meslek liselerini nereden aldınız' sualini tevcih ediyor. Alman bakandan 'sizin Ahilik Teşkilatınızdan aldık' cevabını duyunca şaşırıyorlar. 'Biz nereye geldik, adamlar nerden almışlar' diye düşünüyorlar. Ahilik, liyakat ve kalite üzerine kurulu bir teşkilattır. Ecdadımız bunu 1000 yıl önce başardı. Bu Ahiliği nasıl Almanlar değiştirip dönüştürdüler ise biz de geliştirebiliriz. 30 yıllık hukukumuz bulunan Recep İncecik Beye bu ödülün takdim edilmesi bir hakkın teslimidir. Bu ödülü almak anlamlıdır. Recep Bey misali mutfak sanatları uzmanlarını yerli ve milli teşkilatlarımız onurlandırırsa gelenek kadar kalite ve liyakat de daha ilerilere gidecektir. Çünkü Ahiler geriye değil, ileriye bakar."

Ahilik Vakfı'nın 1984 yılında kurulduğunu ve kısa süre içerisinde Kamu Yararına Hadim Vakıf statüsü kazandığını belirten Vakfın Başkan Yardımcısı Süleyman Demir de Ahilik kültürünün, devlete ve millete mal olduğunu belirttikten sonra bu kültürün daha geniş kitlelere yayılacağını ifade etti.