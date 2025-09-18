Seda Gazioğlu'nun 'Kitab-ı Nazar' Sergisi Açıldı

SANATÇI Seda Gazioğlu'nun 'Kitab-ı Nazar / The Book of the Gaze' başlıklı kişisel sergisi Summart'ta açıldı. Sergide, Gazioğlu üretiminin ilk yıllarından bu yana odaklandığı insan bilişi, ritüeller, kadim inanışlar ve doğaüstü ile gündelik arasındaki karmaşık ilişkiyi bu kez 'nazar' ve 'bakış' temaları üzerinden yeniden ele alıyor. Bugüne kadar batıl inançlar üzerinden irdelediği meseleler, bu sergide bir 'hakikat sorgulaması'na dönüşüyor. 25 eserden oluşan sergi 31 Ekim'e kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Seda Gazioğlu'nun 6'ncı kişisel sergisi Kitab-ı Nazar'ı Summart'ta sanatseverlerle buluştu. Sanatçı, üretiminin ilk yıllarından bu yana odaklandığı insan bilişi, ritüeller, kadim inanışlar ve doğaüstü ile gündelik arasındaki karmaşık ilişkiyi bu kez 'nazar' ve 'bakış' temaları üzerinden yeniden ele alıyor. Bugüne dek batıl inançlar üzerinden irdelediği meseleler, bu sergide bir 'hakikat sorgulaması'na dönüşüyor.

'BU SERGİDE BAKIŞIN PASİF OLMADIĞI GERÇEĞİNİ ARAŞTIRIYORUM'

Serginin açılışında konuşan sanatçı Seda Gazioğlu, "Kitab-ı Nazar ismi bakıştan geliyor. Nazar eski Türkçede bakış demek. Bu sergide bakışın pasif olmadığı gerçeğini araştırıyorum. Her bakışın bir eylem olduğu gerçeğini araştırıyorum. Bu araştırmaların sonunda da bu pasif bakışın nasıl olur da bir güç ya da bir iktidar biçimine geldiğinin araştırmalarını yaptığım eserlerle dolu sergi. 25 tane eser var. Ağırlıklı olarak halı üzerine yağlı boya ve tuval üzerine akrilik çalışmalar yaptım. Sergide daha çok genel çalışma pratiği olarak mistikle bilimi çarpıştırmayı çok seviyorum. Bu bakışı da araştırırken kuantum fizik üzerine çok araştırma yaptım. Sonra binlerce yıl öncesine gidip nazarı araştırıp, nazarla kuantum fizik arasındaki ortak noktaları bulduğum çalışmalar oldu. Sergide de bazı işler daha steril ve temiz işler, tek bir figür bir halı üzerinde yer alıyor. Bazıları ise daha karmaşık, onlar daha çok benim eskiz defterlerim gibi. Onlar tuval üzerine karışık haritalardan oluşuyor. Eserlerin bazılarının tamamlanması 1 yılı buldu. Yüzde 90'ı son 1 yıl içinde çıktı. Yaşadığımız toplumda ve benim büyüdüğüm evde o kadar batıl inançla büyütüldüm ki. Bunları sorgulayarak büyüdüm. Büyüdükçe de araştırmacılığı sevdiğim için batıl inanç nedir, kökenleri nedir, gerçek mi, değil mi, bilimle bağlantısı var mı, yok mu? gibi noktaları araştırırken buldum kendimi. Sergi 2 ay kadar açık olacak.

Ziyaretçiler haritaları incelerlerse çoğu eserin yanına QR kodlar koydum. Ben olmasam ile sanki ben anlatıyormuşum gibi aslında bütün detaylardan kesitler bulunuyor" dedi.

SEDA GAZİOĞLU HAKKINDA

Seda Gazioğlu (d. 1991, İstanbul), geleneği ve çağdaş pratiği harmanlayan bir sanatçıdır. Eğitimine New York'taki Parsons School of Design'da başlamış, ardından İngiltere'deki Central Saint Martins'te devam etmiştir. 2014'ten bu yana Gazioğlu; yağlı boya, metal heykel, video ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerde üretim yaparak güncel sanat dünyasındaki yerini belirginleştirmiştir. Çalışmalarında çoğunlukla, buluntu ya da antika objeleri, özellikle de Türk halılarını kullanır. Gazioğlu'nun insan zihnine dair araştırmaları, özellikle ritüellerin ve batıl inançların yorumlanışını inceleyerek, doğaüstü ile gündelik arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanır.