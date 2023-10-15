Scott Pilgrim Takes Off'un İlk Fragmanı Yayınlandı

Netflix'in yeni anime uyarlaması Scott Pilgrim çizgi romanlarının 20. yıl dönümü için hazırlanıyor. Fragmanı yayınlanan yapım, çizgi roman hayranları için büyük bir dönem olacak.

New York Comic Con geldi. Önümüzdeki yıl Scott Pilgrim çizgi romanlarının 20.yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Netflix'in yeni anime uyarlaması ile çizgi romanın gelecek yılki 20. yıl dönümü arasında Scott Pilgrim hayranları için büyük bir dönem olacak. Bunun için ilk adım Netflix'ten geldi. Netflix, Brian Lee O'Malley'in ufuk açıcı serisinin yeni animasyon uyarlamasına yeni bir bakış açısı kazandırdı. Scott Pilgrim Takes Off'un ilk fragmanı seyirciyle buluştu. İşte detaylar…

Scott Pilgrim Takes Off'un ilk fragmanı geldi!

Anime severler buraya! Netflix bir nostalji kuşağını daha hayata döndürüyor. Klasik bir çizgi romana anime kimliğiyle hayat veriyor. Çizgi roman hayranlarının gözü arkada kalmasın. Çünkü O'Malley, Scott Pilgrim TakeS Off'u çizgi romanlara sadık kalarak uyarladı.

Scott Pilgrim Takes, Off, Inu-Oh , Devilman Crybaby , Japan Sinks ve daha fazlasının arkasındaki Masaaki Yuasa/Eunyoung Choi tarafından kurulan Japon stüdyosu Science Saru tarafından canlandırılıyor. Edgar Wright'ın 2010 yapımı filminin oyuncu kadrosunun hemen hemen hepsi karakterlerini yeniden seslendirmek üzere geri geliyor.

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Evet, bu durumda anime severler derin bir nefes alacak. Çünkü seslendirme kadrosunda kimler yok ki! Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Satya Bhabha, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza, Brandon Routh, Jason Schwartzman, Johnny Simmons, Mark Webber, Mae Whitman ve Ellen Wong'un hepsi rollerini yeniden canlandırmak için geri dönüyor.

Bu anime sayesinde O'Malley'in çizgi romanlarının gerçekten hayat buluyor ve sevgiyle işleniyor. Ayrıca neredeyse 14 yıllık bir filmin oyuncu kadrosundan bahsediyoruz. Hepsi yeterince dinlendi ve geri dönmek için hazır. Ayrıca bir sürü göz kamaştıran küçük görsel değişiklikler hayranlarını memnun edecek.

Scott Pilgrim Takes Off, 17 Kasım'da Netflix'te yayınlanmaya başlıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.