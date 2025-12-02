Şarköy'de Fotokapanla Karaca Görüntüleri Elde Edildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, hayvanseverler tarafından Ganos Dağları'ndaki ormana yerleştirilen fotokapan ile iki karaca görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapan görüntülerinde, iki karacanın ormana doğru ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Kültür Sanat