Şarkışla'da Aşık Veysel için düzenlenen program büyük ilgi gördü
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ünlü ozan Aşık Veysel için 'Dostlar Seni Unutmadı' programı düzenledi. Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ozanın türküleri seslendirildi. Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ve vatandaşlar da programa katıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ünlü ozan Aşık Veysel için "Dostlar Seni Unutmadı" programı düzenledi.
Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, ozanın türküleri seslendirildi
Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Büyük Birlik Partisi (BBP) İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz ve vatandaşlar katıldı.