Şarkıcılar Trabzon'da Sevenleriyle Buluştu

Şarkıcılar Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın ve Güliz Ayla, Trabzon'da düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcılar, 100 Yılın Marşları'ndan oluşan şarkıları seslendirirken, dans ekipleri de onlara eşlik etti. Metin Özülkü, festivali düzenleyenlere teşekkür ederek Trabzon'da olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Konser, yoğun ilgi gören vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

Şarkıcılar Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın ve Güliz Ayla Trabzon'da sevenleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Trabzon Fuar Merkezi'ne gelen şarkıcılar, "100 Yılın Marşları"ndan oluşan şarkıları seslendirdi.

Gençlik Marşı, 19 Mayıs Marşı, Öğretmen Marşı, İleri Marşı, Akdeniz Marşı ve 23 Nisan Marşı modern bir anlayışla yeniden yorumlanırken, dans ekipleri de şarkıcılara eşlik etti.

Metin Özülkü, Sümela Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ederek, Trabzon'da olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkıcılara sevgi gösterisinde bulundu.