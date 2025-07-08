Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Gökhan Tepe Konser Verdi
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, Fuar Merkezi'nde sahne alarak sevilen şarkılarını hayranlarıyla buluşturdu. Konserde, şehit askerler için rahmet dileyen Tepe, 'Veda Makamı', 'Yürü Yüreğim' ve 'Adı Aşk Olsun' gibi parçalarını seslendirdi. Festival, çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde şarkıcı Gökhan Tepe sahne aldı.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde sahneye çıkan Tepe, ilk olarak Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler için rahmet diledi.
"Veda Makamı", "Yürü Yüreğim", "Adı Aşk Olsun" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat