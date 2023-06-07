Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, tiyatro oyunu sahneledi
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Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezinde tiyatro eğitimi alan kursiyerler, "Sınavsız Hava Sahası" adlı tiyatro oyununu seyircilerle buluşturdu.
Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezinde tiyatro eğitimi alan kursiyerler, "Sınavsız Hava Sahası" adlı tiyatro oyununu seyircilerle buluşturdu.
Tiyatro öğretmeni Pınar Yalçın tarafından yazılıp yönetilen ve Atatürk Gençlik Merkezinde sergilenen oyunun sonunda öğrenciler seyircilerden bol bol alkış aldı.
Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, öğrencileri tebrik etti.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Kültür Sanat