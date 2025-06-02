Sarıçiçek Köyü'nde Eşsiz Sarı Çiçekler Ziyaretçileri Bekliyor

Sarıçiçek Köyü'nde Eşsiz Sarı Çiçekler Ziyaretçileri Bekliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Sarıçiçek köyünde her yıl haziran ayında açan sarı çiçekler, doğaseverler için eşsiz bir manzara sunuyor. Ziyaretçiler, güzel doğanın keyfini çıkararak fotoğraflar çekiyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde her yıl yaklaşık 20 gün görülebilen sarı çiçekler güzel manzara sunuyor.

Kent merkezine 43 kilometre mesafede "Altın Vadi" olarak isimlendirilen Sarıçiçek köyü, yılın bu zamanlarında açan çiçekleri ve tarihi köy odalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Haziran ayında açan sarı çiçekleriyle doğaseverlerin ilgisini çeken köye gelenler, bol bol fotoğraf çekerek manzaraları ölümsüzleştiriyor.

Üyeleriyle birlikte doğa gezisi için köye gelen İzcilik Doğa Spor Kulübü Başkanı Zeynel Gündüz, AA muhabirine, sarı çiçeklerin tabloyu andıran bir görsellik sunduğunu söyledi.

Gündüz, "Kulüp olarak sarı çiçekleri görmek istedik. Gerçekten tablo gibi bir güzellik, muazzam bir şaheser var." ifadesini kullandı.

Ekibindeki 20 kişilik grupla 14 kilometrelik vadide yürüyüş yaptıklarını aktaran Gündüz, doğada keyifli zaman geçirebilme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kulüp üyelerinden Zehra Aygün, sarı çiçekleri görebilmek için ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, "Bu yıl tam zamanında geldik. Çok güzel fotoğraflar çektik, herkesi bekliyoruz." dedi.

Pervin Erdoğan da ilk defa Sarıçiçek köyüne geldiğini ve harika bir doğa ile karşılaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
Aracından inerek diğer sürücüye bıçak çekti! Genç kız 'Baba gidelim' diye yalvardı

Bulun bu magandayı! Kızının yanında tartıştığı adama bıçak çekti
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var

Kredi kartıyla kurban almak caiz mi? Diyanet'e göre tek bir şart var
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk

Bilim dünyası şaşkın: Tam anlamıyla altın bulduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.