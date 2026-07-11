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Saraybosna'da AA foto muhabiri Jadallah'ın "Gazze: Soykırımın Kronolojisi" temalı sergisi açıldı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın 'Gazze: Soykırımın Kronolojisi' temalı fotoğraf sergisi, WARM Festivali kapsamında açıldı. Sergide Gazze'deki günlük hayat ve yaşananlar belgeleniyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın " Gazze : Soykırımın Kronolojisi" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

WARM Festivali kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Saraybosna Temsilciliği'nde düzenlenen sergide Gazze'de görev yapan AA foto muhabiri Jadallah'ın bölgedeki durumu aktardığı fotoğrafları yer alıyor.

Serginin küratörü Damir Sagolj, Jadallah'ın "Gazze'de yaşananların en iyi ve en kapsamlı kaydını tutan kişi" olduğunu belirterek, "Hiçbir fotoğrafçı, bir soykırımı bu kadar doğrudan kaydetmemiştir." dedi.

Sagolj, serginin Bosna Hersek'te 1995'te Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yıl dönümünde açıldığını vurguladı.

Jadallah'ın eşi Doaa A.I. Elasawi Sawsan da fotoğrafların Gazze'deki günlük hayatı anlattığını belirterek, eşinin bölgede yaşananları tüm gerçekliğiyle aktardığını söyledi.

Saraybosna'daki sergi 21 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Zlatan Kapic
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