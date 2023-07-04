Saray Belediyesi Yaz Atölyeleri Açıldı

Saray Belediyesi'nin Yaz Atölyeleri, Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen sihirbaz, palyaço ve bubble gösterisi ile açıldı.

Yaz Atölyeleri'nin açılış törenine, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediye Meclisi üyesi Yener Dursun, Saray Belediye Meclis üyesi Sait Nayir, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılışta söz alan Başkan Erkiş, şunları söyledi:

"Biz, ilkler ve enler bakımından henüz kendimizi sizlerle paylaşmadık. Zaman zaman fragmanlar olmuyor değil, bugün de onlardan birisindeyiz. İlk kez bir yaz okulunda Saray'da 800 bandı aşılıyor. Ben, bu evlatlarımıza katılımlarından dolayı, Saray'ın gelecekte nasıl yaşanılır bir kent olacağını şimdiden sahiplenmelerinden ve bize müjdelemelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Onların nezdinde anne ve babalarını tebrik ediyorum. Her birinin pırıl pırıl alınlarından öpüyorum, hepinize saygılar sunuyorum. İlkler ve enler bakımından Saray'da yapacaklarımız daha sizlerle birlikte, nice örnekleriyle birlikte önümüzde serimlenecektir. Bunun da müjdesini veriyorum."

Başkan Erkiş'in konuşmasının ardından sihirbaz, palyaço ve bubble gösterisi ile çocuklar doyasıya eğlendi. Sihirbazlık gösterisine katılan Başkan Erkiş, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Açılış sonunda tüm çocuklara Saray Belediyesi tarafından dondurma ikram edildi.

Yaz Atölyeleri'ne katılanlar akrilik boya atölyesi, bale ve dans atölyesi, anne-çocuk atölyesi, satranç atölyesi, çocuk korosu atölyesi, el sanatları atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, kağıt sanatları atölyesi, İngilizce atölyesi, küçük mucitler atölyesi, çocuk ve mimarlık atölyesi, piyano atölyesi, neşeli botanik atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve drama atölyesi olmak üzere toplam 15 branşta eğitim görecek.