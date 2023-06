Saray Belediyesi Büyükyoncalı'da Halk Konseri Düzenledi

Saray Belediyesi, dün akşam Büyükyoncalı'da halk konseri düzenledi. Konserde sahne alan ünlü şarkıcı Sevtuğ, birbirinden güzel şarkıları ve dans performansıyla büyük beğeni topladı.

Saray Belediyesi, dün akşam Saray Belediyesi Büyükyoncalı Ek Hizmet Binası yanında halk konseri düzenledi. Konserin açılış konuşmasını yapan Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, "Büyükyoncalı'nın nabzının bir başka attığını görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Trakya'nın her köşesinde izi bulunan, her yerine 'Bizim Özgen' yazmış yazdırmış bir siyasetçi olarak, Saray'ın her köşesinde bir hatırası bulunan bir siyasetçi olarak Saray'ın her köşesinde ben konser vereceğim diyen bir sanatçıyı sizlere takdim ederken birincisini Atatürk Meydanı'ndan ikincisini Büyükyoncalı Meydanı'ndan gerçekleştirmiş olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun" dedi

Başkan Erkiş'ten sonra sahne alan ünlü şarkıcı Sevtuğ, sesi ve dans performansı ile Büyükyoncalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sevtuğ'un hareketli şarkıları ile yerinde duramayan Büyükyoncalılı gençlere, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de eşlik etti.

ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınaz, CHP Saray Belediye Meclis Üyesi Cemil Ertan ve Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören ile birlikte Sevtuğ'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.