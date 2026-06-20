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Şaphane'de yılsonu hayır çarşısı ve sergi yoğun ilgi gördü

Şaphane'de yılsonu hayır çarşısı ve sergi yoğun ilgi gördü
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Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ömer Halisdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen geleneksel yılsonu hayır çarşısı ve sergi, Kaymakam Davut Boztaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerin el emeği çalışmaları sergilenirken, etkinlik birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Ömer Halisdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen geleneksel yılsonu hayır çarşısı ve sergi, yoğun ilgi gördü.

Programa katılan Kaymakam Davut Boztaş, öğrenciler tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği çalışmaların yer aldığı sergiyi gezdi. Kaymakam Boztaş, kurulan stantları ziyaret ederek öğrenciler, öğretmenler ve velilerle sohbet etti.

Etkinlikte emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik eden Boztaş, bu tür organizasyonların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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