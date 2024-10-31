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Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği Başladı

Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği Başladı
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Uluslararası Ortadoğu İnsan Hakları Federasyonu tarafından düzenlenen Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği, AKM Millet Bahçesi'nde başladı. Etkinlikte yerel lezzetler sergilendi, yarışmalar yapıldı ve halk oyunları ile kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Uluslararası Ortadoğu İnsan Hakları Federasyonunca başkentte, "Şanlıurfa Yemek ve Baharat Şenliği" düzenlendi.

Akm Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, kuru dolma, isot, tahin, salça, fıstık ve çiğ köftelerin satışa sunulduğu ürünler tezgahlarda yerini aldı.

Şanlıurfa'nın tarihi geçmişi ve mutfak kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, ustalar çiğ köfte yoğurdu, türküler söylendi ve halaylar çekildi.

Etkinlikte, bol isotlu çiğ köfte ve en hızlı Urfa kebabı yeme yarışmaları da düzenlendi. En hızlı Urfa kebabı yeme yarışmasında birinci olan Lokman Tıraş, Şanlıurfa yöresel lezzetlerinin yer aldığı hediye paketini kazandı.

Yarışma sonrasında açıklama yapan Tıraş, "Urfa'yı herkes bilir, yemekleri olsun, gezilecek yerleri olsun. Urfa bizim baş tacımızdır." dedi.

Bol isotlu çiğ köfte yarışmasında birinci olan Feryal Öcek de "Yapanların eline sağlık, bir tane daha yiyebilirim diyebilirim, çok güzel olmuş." ifadesini kullandı. Öcek'e de isot kolonyası hediye edildi.

Etkinlik, pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat
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