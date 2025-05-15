Şanlıurfa Müzesi'nde 'Şanlıurfa'da Günlük Yaşam' Sergisi Açıldı

Şanlıurfa Müzesi'nde 'Şanlıurfa'da Günlük Yaşam' Sergisi Açıldı
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sergide, Şanlıurfa'nın yakın dönemine ait 202 eser ziyaretçilere sunuluyor. Vali Hasan Şıldak, serginin kültürel zenginlikleri yansıttığını belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa Müzesi'nde "Şanlıurfa'da Günlük Yaşam" konulu sergi açıldı.

Sergide, Şanlıurfa'nın yakın dönemine ait elbiseler, mutfak malzemeleri, bakır kaplar ve aksesuarlardan oluşan 202 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Serginin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sergide Şanlıurfa'nın eski hayatını yansıtan çok kıymetli eserlerin bulunduğunu aktardı.

Vali Şıldak, "Her birine baktığımızda Şanlıurfa'nın derinliklerini, hayatın izlerini ve kültürün renkliliğini görüyoruz. Hep söylediğimiz gibi Şanlıurfa'da toprağın altı da üstü de çok zengin. Altından çıkanlarla bu müze depolardaki eserlerle birlikte yaklaşık yüz bin esere ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa Müzesi ilimize gelen her ziyaretçinin uğrak noktalarından biri. Hem arkeoloji müzemiz, hem Halepli Bahçeli'deki mozaik müzemiz bütün ziyaretçilerin gerçekten cazip bir ziyaret noktası." diye konuştu.

Müze Müdürü Celal Uludağ da özellikle neolitik dönem eserleri açısından dünyanın en nitelikli müzelerinden biri olduklarını belirtti.

Serginin 15 Haziran'a kadar gezilebileceğini aktaran Uludağ, "Sergimizde gerçekten de daha önce ziyaretçilerimizin görmediği eserleri sergiye çıkarmış olacağız. Bu eserler arasında takılar, kıyafetler ve günlük yaşam malzemeleri, silahlar, savaş aletleri, özellikle süs eşyaları yer alıyor. Yakın döneme ait çok güzel, çok nitelikli, çok özel eserleri ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Kültür Sanat
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