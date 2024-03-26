Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa Siverek'te Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Siverek Kaymakamlığınca özel bir düğün salonunda düzenlenen programda Kaymakam Musa Aydemir, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Programda konuşan Aydemir, ramazanın, rahmet ve bereket ayı olduğunu söyledi.

Şehitlere rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulunan Aydemir, şöyle konuştu:

"Candan aziz bildiğimiz şehitlerimizin mukaddes emanetleri ve çok kıymetli gazilerimiz sizler mübarek vatan uğruna canlarını feda edenlersiniz. Kimisi annesini, babasını, kardeşini kimisi eşini ve çocuğunu bu vatana feda etti. Bizler ne yaparsak yapalım sizlere olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şunu bilin ki bizler sizlere büyük bir minnet ve şükran duyuyoruz. Bugün buraya uzaktan yakından gelen öncelikle şehit ailelerimize gazilerimize ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bir daha başta ülkemizin ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

Program, öğretmenler tarafından okunan türkülerle son buldu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Şanlıurfa Kültür Sanat Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı Ali Bekirçavuşoğlu kimdir? Asalet Hatunoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Sumbas Belediye Başkan adayı Asalet Hatunoğlu kimdir? İrfan Kederoğlu kimdir? İYİ Parti Osmaniye Kadirli Belediye Başkan adayı İrfan Kederoğlu kimdir? Ökkeş Namlı kimdir? İYİ Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan adayı Ökkeş Namlı kimdir? Emrah Kıroğlan kimdir? İYİ Parti Osmaniye Hasanbeyli Belediye Başkan adayı Emrah Kıroğlan kimdir? Bekir Aktaş kimdir? İYİ Parti Osmaniye Bahçe Belediye Başkan adayı Bekir Aktaş kimdir? Ufuk İpek kimdir? İYİ Parti Niğde Altunhisar Belediye Başkan adayı Ufuk İpek kimdir? Mustafa Balta kimdir? İYİ Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı Mustafa Balta kimdir? Oytun Akyol kimdir? İYİ Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan adayı Oytun Akyol kimdir? Hakan Taşdemir kimdir? İYİ Parti Nevşehir Hacıbektaş Belediye Başkan adayı Hakan Taşdemir kimdir? Gökçen Aker kimdir? İYİ Parti Nevşehir Avanos Belediye Başkan adayı Gökçen Aker kimdir? Sadulllah Biçer kimdir? İYİ Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan adayı Sadulllah Biçer kimdir? İsmet Özcan kimdir? İYİ Parti Muş Hasköy Belediye Başkan adayı İsmet Özcan kimdir? Mehmet Kavas kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Mehmet Kavas kimdir? Engin Çamurdepen kimdir? İYİ Parti Kütahya Şaphane Belediye Başkan adayı Engin Çamurdepen kimdir?
title