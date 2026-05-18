Haberler

Şanlıurfa'da öğrencilerden "Osmanlı kıyafetleri" defilesi

Şanlıurfa'da öğrencilerden 'Osmanlı kıyafetleri' defilesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, 18 Mayıs Müzeler Günü kapsamında öğrenciler tarafından Osmanlı dönemi kıyafetlerinin sergilendiği bir defile düzenlendi. 26 parçalık koleksiyon, minyatür sanatından esinlenerek hazırlandı.

Şanlıurfa'da, 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından "Osmanlı kıyafetleri" defilesi gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen defile, müzik dinletisiyle başladı.

Kazancı Bedih Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Osmanlı döneminin canlandırıldığı bir defile sundu.

Müzedeki tarihi eserlerin bulunduğu alanda, saray kadınlarının o dönemde giydiği kaftanlardan oluşan 26 parçalık koleksiyon öğrenciler tarafından tanıtıldı.

Müze Müdürü Celal Uludağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin Osmanlı dönemini başarılı şekilde yansıttığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında müzemizde çeşitli etkinlikler düzenledik. Osmanlı dönemi minyatür sanatından esinlenerek hazırlanan kıyafetler sergilendi. Bu tür etkinliklerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin hem eserleri görmesini hem de etkinliklere katılımını önemsiyoruz."

Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Gürses de öğrencilerin kostümleriyle katılımcılara Osmanlı dönemi atmosferini yaşattığını söyledi.

Minyatür sanatının günümüze taşındığını vurgulayan Gürses, unutulmaya yüz tutan kıyafetlerin ihtişamının izleyicilerin beğenisini kazandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

1 yıldır kayıptı! Kan donduran cinayete kurban gitmiş
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Tur şoförünü darbeden Litvanyalı boksör gözaltına alındı

Litvanyalı boksör, Türk şoförü bu hale getirdi
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı