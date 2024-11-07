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Şanlıurfa'da Düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi Başarıyla Tamamlandı

Şanlıurfa'da Düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi Başarıyla Tamamlandı
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 63 ülkeden 1000 katılımcının yer aldığı Dünya Neolitik Kongresi'nin büyük bir bilimsel çalışma olduğunu vurguladı. Kongre, Şanlıurfa'nın tarihsel mirasını ve kültürel turizmini ön plana çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi'ne ilişkin "63 ülkeden 1000 katılımcı ve 687 bildiri eşine az rastlanır bir bilimsel çalışma oldu." dedi.

Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının desteklediği, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi işbirliğiyle Şanlıurfa'da düzenlenen Dünya Neolitik Kongresi resepsiyonunda yaptığı konuşmada, kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göbeklitepe'den Karahantepe'ye, Sayburç'tan Sefertepe'ye kadar kentte birçok alanda kazı çalışması yürütüldüğünü aktaran Yazgı, kazı çalışmalarıyla tarihin mirasının gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığını belirtti.

Kongreye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Çok özel bir çalışmanın ürünü olan bu büyük kongre gerçekten bize bir ilkleri de yaşattı. 63 ülkeden bine yakın bilim insanının katıldığı çok geniş çaplı bir kongre oldu. Dünyada da hemen hemen bu büyüklükte bir kongrenin Neolitikle ilgili bir çalışmanın yapıldığı baki değil. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yaptığı bu kongreyle birlikte tüm dünya aslında Mezopotamya ve Şanlıurfa ile ilgili Neolitik çağa ilişkin bu gelişmeleri yakinen takip etti. Yurtdışı basınından da takip ettiğimiz kadarıyla kongrede yoğun bir bilgi akışı oldu. Göbeklitepe ile birlikte biz yeni bir kültür turizmi yönünde Şanlıurfa'yı ele almaya başladık. Taş Tepeler Projesi Göbeklitepe dönemiyle eş değer 12 kazıyı içeriyor. Türk Hava Yolları'nın da sponsorluğuyla bu çalışmalar artık farklı bir yere gitti. 63 ülkeden 1000 katılımcı ve 687 bildiri eşine az rastlanır bir bilimsel çalışmadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da kentin çok önemli bir organizasyonu kusursuz atlatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kongrenin uluslararası etki yaptığına inandığını aktaran Şıldak, "Bilimsel olarak dünyada etki bırakan, iz bırakan neolitik dönemin çok sayıda eserini barındıran Şanlıurfa'da yapılmış olması dolayısıyla çok özel bir kongreydi. Dünyada ilk organizasyondu. Şanlıurfa alının akıyla büyük bir başarıyla kongreyi tamamlamış oldu. Ben emeği geçen başta bakanlığımız ve proje koordinatörümüz Profesör Doktor Necmi Karul ile İstanbul ve Harran Üniversitemize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa'da 4 gündür süren kongre yarın kapanış oturumuyla tamamlanacak.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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