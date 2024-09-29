Şanlıurfa'da Dünya Neolitik Kongresi Hazırlıkları Başladı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi'yle tarihe ışık tutan Şanlıurfa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 4-8 Kasım'da düzenlenecek "Dünya Neolitik Kongresi" hazırlıklarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Hasan Şıldak'ın Taş Tepeler Projesi kapsamında il genelinde 10 noktada devam eden kazı çalışmalarını yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, Dünya Neolitik Kongresi'nin bir ilk olacağını, birçok ülkeden akademisyen ve uzmanın Şanlıurfa'da bir araya geleceğini ifade etti.

Kongre öncesi tüm planlamaları gözden geçirdiklerini belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu buluşma ile birlikte yine neolitik sözcüğünün gerçek değerinin Şanlıurfa'da çok daha değer kazanacağını düşünüyorum. Böylesine bir buluşmanın dünyada ilk kez olacak olması ilimiz adına mutluluk verici. İnşallah 4-8 Kasım tarihleri arasında ilimizdeki tüm arkeolojik çalışmalara ivme kazandıracak bu girişim, Valiliğimiz ile birlikte Büyükşehir Belediyemiz, Kalkınma Ajansımızın desteği ve iki güzide üniversitemiz ev sahipliğinde ilimizde yapılacaktır. Şanlıurfa adına gurur duyacağımız bir buluşma olacak. Bizler de bu organizasyona katkı sunmak için heyecanlanıyoruz. Tüm bu çerçevede Şanlıurfa, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla göz kamaştırıyor. Son yıllarda hızla ilerleyen arkeolojik kazılar şimdi Taş Tepeler Projesi ile çok daha kapsamlı bir boyutta gelişiyor. Bizler de Dünya Neolitik Kongresi öncesi tüm planlamalarımızı gözden geçirerek, ilimizi en iyi şekilde bu dev buluşmaya hazırlıyoruz."