Şanlıurfa'da Caz ve Anadolu Ezgileri Buluştu

Şanlıurfa'da, Alman caz müzisyen ekibi Anatolian Goes Jazz Grubu, Anadolu ezgilerini caz ile harmanlayarak konser verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" ünvanlı Şanlıurfa'da uluslararası konseptteki müzik etkinlikleri sürüyor.

Bu kapsamda Almanya Goethe Enstitüsü ve UNESCO Müzik Şehri unvanına sahip Hannover kentiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle konser planlandı.

Almanya grubu Anatolian Goes Jazz Grubu da bu çerçevede Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

Almanya'da yetişen ve güçlü sesiyle tanınan vokalist Ayda Kırcı ve deneyimli Alman caz müzisyenlerinden oluşan grup, Türk halk müziğinin efsane isimlerinden Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif ve Zülfü Livaneli'nin eserlerini caz müziği ile harmanlayarak seslendirdi.

Grubun caz tınılarıyla yeniden yorumladığı eserler, dinleyicilerden alkış aldı.

Konserin ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Sait Ağan, UNESCO Müzik Şehri unvanının hakkını veren etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, gruba sundukları müzik şöleni dolayısıyla teşekkür etti.

Grubun solisti Ayda Kırcı ise kentte sahne almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.