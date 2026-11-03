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Şanlıurfa'da 17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi 35 eserle ziyarete açıldı

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Şanlıurfa'da 17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi 35 eserle ziyarete açıldı
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Şanlıurfa'da 48 ülkeden 570 karikatüristin eserleri arasından seçilen 35 çalışmanın yer aldığı 17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi açıldı. Yetişkinler ve çocuklar kategorilerindeki sergi, 8 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Şanlıurfa'da, 48 ülkeden 570 karikatüristin eserleri arasından seçilen 35 çalışmanın yer aldığı 17. Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi açıldı.

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması kapsamında seçilen eserlerin yer aldığı sergi, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Yetişkinler ve çocuklar olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen sergide, 48 ülkeden 570 karikatüristin çalışmaları arasından seçilen 35 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Akıllı, sergiye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin, kültürel altyapısına uygun bir sergiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugünü anlamanın yolunun tarihi anlamaktan geçtiğini belirten Akıllı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerinin burada sergilendiğini görüyoruz. Bugünü, geleceği ve tarihi anlama üzerine bir etkinliktir. Göbeklitepe'nin ve Balıklıgöl'ün de olduğu tarihin birçok medeniyetinin yaşandığı Şanlıurfa'da bu serginin düzenleniyor olması anlamlıdır. Geçmişini anlamayan geleceğini anlayamayacaktır. Bu anlamda karikatür belki sizin yüzlerce sayfa, binlerce sayfada ortaya koyamadığınızı çizgilerle ortaya koyan bambaşka bir sanat alanıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Sergi, 8 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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