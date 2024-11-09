Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden fuar paylaşımı

Kitapseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen fuar bu günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm A. Ş Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile gündemde.

Şanlıurfa tarihini, kültürü ve folklorunu edebiyat ile harmanlayan ve mizahın kitap sevgisi ile buluştuğu video büyük ilgi gördü.