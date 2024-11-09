Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden fuar paylaşımı
12-24 Kasım tarihinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin en büyük ülkemizin de önemli kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapacak olan Şanlıurfa'yı fuar heyecanı sardı.
Kitapseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen fuar bu günlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Turizm A. Ş Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile gündemde.
Şanlıurfa tarihini, kültürü ve folklorunu edebiyat ile harmanlayan ve mizahın kitap sevgisi ile buluştuğu video büyük ilgi gördü.