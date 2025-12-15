Haberler

Şanlıurfa, 2029 Dünya Gastronomi Şehri İçin Aday Gösterildi

Şanlıurfa, 2029 Dünya Gastronomi Şehri İçin Aday Gösterildi
Güncelleme:
Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT), tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan Şanlıurfa'yı 2029 Dünya Gastronomi Şehri unvanı için aday gösterdi. Gastronomi alanında önemli bir merkez olan Şanlıurfa, zengin mutfak kültürü ve yerel ürünleriyle bu unvan için değerlendirilecek. Şehrin, mutfak mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki çabaları da değerlendirme sürecinde önemli bir yer tutacak.

Gastronominin kadim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Şanlıurfa, uluslararası alanda önemli bir adaylıkla gündeme geldi. Tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra köklü mutfak geleneğiyle öne çıkan kent, Uluslararası Gastronomi, Kültür, Sanat ve Turizm Enstitüsü (IGCAT) tarafından verilen 2029 Dünya Gastronomi Şehri (World Region of Gastronomy) unvanına aday gösterildi.

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa mutfağı; lahmacun, kebap çeşitleri, borani ve yöreye özgü birçok lezzetiyle hem Türkiye'de hem de dünyada tanınmaktadır.

IGCAT tarafından yürütülen süreçte, şehirlerin gastronomiyi sadece bir lezzet unsuru olarak değil; kültür, turizm ve yerel kalkınmanın önemli bir bileşeni olarak ele alması beklenmektedir. Bu kapsamda Şanlıurfa'nın gastronomi altyapısı, yerel ürünleri, geleneksel üretim yöntemleri ve kültürel sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilecektir. Kentin, mutfak mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki çabaları da mercek altına alınacaktır.

Şanlıurfa'nın 2029 Dünya Gastronomi Şehri unvanına aday gösterilmesiyle birlikte, kentin uluslararası gastronomi platformlarında daha görünür hale gelmesi ve zengin mutfak kültürünü dünya vitrinine taşıması hedefleniyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Kültür Sanat
