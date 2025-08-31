Sancaktepe'de Kültür Sanat Festivali coşkuyla kutlandı

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde çeşitli etkinliklere sahne oldu. Meydan Park'ta gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bando ekibinin gösterisiyle başlayan program, Kafkas Kartalları Dans Topluluğu'nun sahne performansı ve kum sanatı gösterisiyle devam etti. Kum sanatı gösterisinde yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı çizimi, izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Gecenin finalinde ise Türkiye'nin sevilen pop-rock müzik gruplarından Gripin sahne aldı. Sancaktepeliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara coşkuyla eşlik ederek meydana kırmızı-beyaz bir atmosfer kattı.

Vatandaşların coşkusuna ortak olan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanı olan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu zafer, milletimizin inancı, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kazanılmıştır. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır.Bu sene 2.sini düzenleyeceğimiz ve 5 gün sürecek festivalimizi hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem de 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ancak burada bir noktayı özellikle vurgulamak isterim; Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırımı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz.Biz barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Yeğin konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür ederek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.