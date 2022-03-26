Bakan Varank, Osmaniye Fıstığı Müzesi'nin açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Osmaniye fıstığın başkenti olarak bilenen bir şehir"

OSMANİYE - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye Fıstığı Müzesi'nin açılışı gerçekleştirdi. Kurdele kesimi öncesi yaptığı konuşmasında Osmaniye'ye fıstığın başkent olarak nitelendiren Bakan Varank, müzeyle birlikte şehre yeni bir hareket kazandırıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İl Genel Meclisi tarafından projesi hazırlanan ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Osmaniye Fıstığı Müzesi'nin açılışı gerçekleştirdi. Yer fıstığının ekiminden tüketimine kadar olan sürecin bal mumu heykelleri, görsel sunumlar ve fotoğraflarla anlatıldığı müzenin açılışında konuşan Bakan Varank, Osmaniye'yi fıstığın başkenti olarak nitelendirdi.

Müzeyle birlikte şehre yeni bir hareket kazandırıldığını ifade eden Bakan Varank, "Osmaniye fıstığın başkenti olarak bilenen bir şehir. Bu manada fıstığın daha güzel tanıtımı ve şehirde simge olmasıyla ilgili yeni bir eser kazandırmak amacıyla bu fıstık müzesini valiliğimizle beraber inşa ettik. Bundan sonra Osmaniye'ye gelen her vatandaşımız ve her bir turist burayı gezerek fıstık hakkında bilgi alacak. Bu manada da şehre yenir hareketlenme kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

Kurdele kesimin ardından müzeyi gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice'den müze hakkında bilgiler aldı.