Haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Türk Sanat Müziği Şöleni

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Türk Sanat Müziği Şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında Türk sanat müziği sanatçıları Yaprak Sayar ve Alper Uzkur sahne alarak denetimli serbestlik yükümlüleriyle bir araya geldi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı özel programında Türk sanat müziği sanatçıları Yaprak Sayar ve Alper Uzkur sahne alarak denetimli serbestlik yükümlüleriyle bir araya geldi.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde bulunan Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Türk sanat müziği ses sanatçısı Yaprak Sayar ile tanbur ve yaylı tanbur sanatçısı Alper Uzkur sahne aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türkülerin seslendirildiği ve yükümlülerin de sanatçılara eşlik ettiği etkinlikte konuşan İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnsanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir"

Günün anlam ve önemine değinen İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, "Bugün 30 Ağustos'u anarken, aslında bizlere çok önemli bir sorumluluğu da hatırlatıyor: İnsana inanmak, geleceğe inanmak ve yeniden başlamanın mümkün olduğuna inanmak. Denetimli serbestlik sistemi yalnızca hükümlü ve yükümlülerin denetimini gerçekleştiren bir yapı değildir; aynı zamanda eğitim, iyileştirme, rehberlik ve topluma yeniden kazandırma faaliyetleriyle insanı merkeze alan önemli bir kamu hizmetidir. Bir insanın geçmişinde yaşadığı güçlükler, yanlışlar ve kırılmalar onun bütün geleceğini belirlemek zorunda değildir, belirlememelidir de. O gün milletimiz 'Yeniden ayağa kalkabiliriz' diyerek büyük bir mücadele verdi. Bugün de bizler insanlarımızın 'Yeniden başlayabilirim' diyebilmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor; başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere milletimizin bütün fertlerine sağlık, huzur, başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum" şeklinde konuştu.

Özel program, gerçekleştirilen plaket takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Atın kuyruğunu bağlamak' ne anlama geliyor! İşte Erdoğan'ın defalarca tekrarladığı o geleneğin tarihi

Konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin anlamı

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Koca şehri saniyeler içinde yuttu! Yüzlerce kişi kayıp
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş

Piyasaların beklediği veri açıklandı! Altın fiyatlarında sert düşüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi

Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte yeni hamlesi...
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Aylar önce söylediği gerçek oldu
Şanlıurfa'da sıra dışı hava olayı! Bu kez kuzeyden geldi

Sıra dışı toz bulutu şehri karıştırdı

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Ölümle burun buruna geldi! Polis böyle kurtardı
Cezaevinden izinli çıktı, sırra kadem bastı! İstanbul'da 26 gün sonra cesedi bulundu

26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı

Kadınların kıyafetlerini görüp, Türkiye için skandal sözler kullandı
Galatasaray'a Ismaila Sarr transferinde kötü haber

Galatasaray'ın yüzü yine gülmedi