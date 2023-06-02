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Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen toprağa verildi

Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen toprağa verildi

Kültür Sanat Haberleri

Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze, Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in vefat eden babası Fikret Besen toprağa verildi.

Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından 4 çocuk babası Fikret Besen (94), bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Sanatçı Ümit Besen, taziyeleri kabul etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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