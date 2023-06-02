Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen toprağa verildi
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Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen, 94 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze, Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in vefat eden babası Fikret Besen toprağa verildi.
Ali Bekirli Mahallesi'nde yaşayan, sanayi sitesi eski esnafından 4 çocuk babası Fikret Besen (94), bugün evinde hayatını kaybetti. Sanatçı Ümit Besen'in babası Fikret Besen'in cenazesi, ikindi namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Sanatçı Ümit Besen, taziyeleri kabul etti. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat