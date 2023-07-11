Sanatçı Özkan Uğur İçin Tören Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kanser hastalığı sonucu vefat eden sanatçı Özkan Uğur için düzenlenen törene katıldı. Ersoy, Uğur'un önemli bir sanatçı olduğunu belirterek, sanat camiasının büyük bir kaybı olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldı.

Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir sanatçımıza veda ettiğimiz bir gün. Özkan Uğur sanatçı unvanını layıkıyla taşıyabilen çok önemli bir sanatçımızdı." dedi.

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Özkan Uğur'un cenazesi, bugün öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.