Sanatçı Kağan Çelik'in kişisel sergisi 'Sosyal Miras Katmanya' açıldı

Sanatçı Kağan Çelik'in kişisel sergisi "Sosyal Miras Katmanya", Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde açıldı.

Küratörlüğünü Hülya Yazıcı'nın üstlendiği sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bağımsız Sanat Vakfı tarafından düzenlendi.

Sergiye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Yazıcı, Kağan Çelik'in profesyonel olarak uzun yıllar iç mimar olduğunu belirterek, sergide de de tuval üzerine ahşap malzemelerden ürettiği çalışmalarının yer aldığını aktardı.

Yazıcı, sanatçının eserlerinde geometrik sınırlarla çerçevelenmiş birimlerin yaşam anını yansıttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanatsal ve felsefi derinliği onu mesleğinin materyallerinden biri olan ahşap malzemeyle daha sınırsız bir ifade alanına çekti. Kağan'ın çalışmalarında düz ve kırık çizgilerden oluşan geometrik biçimler, aslında doğada çokça gördüğümüz dairesel biçimlere tezat oluşturuyor. Bu tezatlık aynı zamanda sanatçının deyimiyle varlık aleminin muhteşem estetiğine insani bir tezatlık oluşturuyor."

Sergi, 27 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.