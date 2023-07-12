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Sanatçı Ferhat Göçer Yangın Bölgesinde

Kültür Sanat Haberleri

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındıktan sonra ünlü sanatçı Ferhat Göçer, yangın bölgesine gelerek destekte bulundu. Göçer, Milas Belediye Başkanı ve birim müdürleriyle görüşerek tüm Milas halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SANATÇI FERHAT GÖÇER YANGIN BÖLGESİNDE

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi sınırlarında saat 15.08'de çıkan orman yangını yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınırken, ünlü sanatçı Ferhat Göçer'de yangın bölgesine gelerek destekte bulundu. Yangın bölgesinde Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Belediyesi birim müdürleri ile görüşen sanatçı Ferhat Göçer, yangının kontrol altına alınmasıyla tüm Milas halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Ferhat Göçer Kültür Sanat Haberler

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