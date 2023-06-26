Sanatçı Ege, Ürgüp Peri Bacaları Perili Ozanlar Vadisi'nde konser verdi

Sanatçı Ege, kendi şarkılarının yanı sıra nostaljik şarkılar ve 90'lı yılların hit parçalarını seslendirdiği Ürgüp Peri Bacaları Perili Ozanlar Vadisi'ndeki konserinde dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatçı Ege, Ürgüp Peri Bacaları Perili Ozanlar Vadisi'nde sevenleriyle buluştu. Ege, kendi şarkılarının yanı sıra nostaljik şarkılar ve 90'lı yılların hit parçalarını seslendirdi. Ege'nin kendi bestesi Hurma Gözlüm'ü Müslüm Gürses yorumuyla seslendirmesi dinleyicilerden tam not aldı.

Sanatçı Ege'nin yaz boyunca düzenleyeceği bir dizi konserin dün akşamki durağı Ürgüp Peri Bacaları Perili Ozanlar Vadisi oldu. Farklı şehirlerden Nevşehir'e akın eden dinleyicilerle birlikte pek çok yerli turistin de katıldığı konserde, Ege unutulmaz şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

90'LI YILLARIN HİTLERİ DİNLEYİCİLERİ COŞTURDU

Sahnede iki saat kalan ve 30'dan fazla şarkı seslendiren Ege'nin 90'lı yılların hit olmuş parçalarını da okuması hayranlarına duygu dolu, unutulmaz anlar yaşattı. Ege repertuarına, nostaljinin unutulmaz şarkılarını da ekledi. Dinleyicilerin Ege ile birlikte seslendirdiği şarkılar, Perili Ozanlar Vadisi'nin büyülü atmosferiyle buluşunca, ortaya hafızalara kazınacak görüntüler çıktı.

MÜSLÜM GÜRSES TAKLİDİNE TAM NOT

Ege, kendi şarkısı Hurma Gözlüm'ü ise dinleyicilere büyük sürpriz yaparak Müslüm Gürses yorumuyla seslendirdi. Hayranlar, konser sonrası Ege'nin yanına gelerek, "Sahnede Müslüm Gürses var zannettik. İnanılmaz başarılı bir Müslüm Baba yorumuydu." değerlendirmesinde bulundu. Ege, Gürses'in taklidi öncesi ise, dinleyicilerine "Her mesleğin babaları vardır. Bize de örnek olan, yol gösteren mesleğin babalarını birlikte anmak ve yaşatmak için şimdi bakın size kimin sesiyle şarkımı söyleyeceğim" diyerek Gürses sürprizi için ipucu verdi.