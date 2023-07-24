Sanatçı Burcu Güneş Gedizlileri coşturdu

Kütahya'nın Gediz İlçesinde düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nde ünlü sanatçı Burcu Güneş konser verdi. Konserde binlerce kişi şarkılara eşlik etti ve unutulmaz bir gece yaşandı. Gediz Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de sanatçıya teşekkür etti.

- Sanatçı Burcu Güneş şarkılarıyla Gedizlileri coşturdu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz İlçesinde kültür etkinlikleri çerçevesinde bu sene 19'ncusu düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivalinde ünlü sanatçı Burcu Güneş konser vererek sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda düzenlenen Geleneksel Gediz Tarhana Festivali şenliklerinin birinci gününde Burcu Güneş konseriyle vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi.

Akşam saatlerinde başlayan konsere, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanatçıya hep bir ağızdan eşlik eden 10 bini aşkın vatandaş, şarkıları sanatçı ile birlikte seslendirdi.

Tüm izleyenlerin renkli bir gece geçirdiği konserin son bölümünde sahneye gelerek Burcu Güneş ve ekibine teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Tarhanası ve hediye takdim ederek, alanı dolduran izleyiciye teşekkür etti.

Başkan Akçadurak'ın ardından sahneye gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ta Burcu Güneş'e teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu. Erbaş, Böyle bir etkinliği düzenleyen Başkan Akçadurak'a da teşekkür etti.

Başkan Akçadurak'a misafirperverliği ve nezaketinden dolayı teşekkür eden Burcu Güneş; "Gediz'de muhteşem bir konser verdik. Hem muhteşem kalabalığa hem orkestra arkadaşlarımın yanına gidip tek tek teşekkür eden zarif Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak'a teşekkür ederim" dedi.