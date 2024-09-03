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Sanat fotoğrafçısı Ruhi Oğuz Sağdıç'ın 'mBale' sergisi açıldı

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Sanat fotoğrafçısı Ruhi Oğuz Sağdıç'ın 'mBale' isimli sergisi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Sağdıç'ın Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde çekilen dans fotoğrafları yer alıyor. Sergi, 11 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sanat fotoğrafçısı Ruhi Oğuz Sağdıç'ın "mBale" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde açılışı gerçekleşen sergide, Sağdıç'ın, Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde çekilen dans fotoğrafları yer alıyor.

Fotoğraflarını sergilemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağdıç, "Bale, klasik müzik yüksek sanatlar, insanlar ne kadar bunlarla meşgul olursa daha büyük bir yüksek zevk duyar, daha kendilerini geliştirirler." ifadelerini kullandı.

Sergi, 11 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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