Sanal Gerçeklik ile Hamamyolu Çarşısı’nın Geçmişi Yeniden Canlandırıldı
Eskişehir'de açılan sergide, 1950-1970 dönemine ait Hamamyolu Çarşısı'nın toplumsal ve mekansal belleği sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere sunuldu. Sergi, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında hazırlandı ve farklı üniversitelerden araştırmacılar tarafından oluşturuldu.
Eskişehir'de Hamamyolu Çarşısı'nın 1950-1970 dönemindeki toplumsal ve mekansal belleği, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle yeniden canlandırılarak sergiye açıldı.
Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de ziyarete açılan "1950-1970 Arası Hamamyolu Çarşısı VR Deneyimi" final sergisi, TÜBİTAK 1001 kapsamında "Kentsel ve Kültürel Belleğin Sürdürülebilirliği Kapsamında Sanal Gerçeklik Teknolojileri ile Anımsama Kutusu Deneyimi Tasarımı Model Önerisi (URBANMEMORYBOX)" projesiyle hazırlandı.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk'ün koordinatörlüğünde yürütülen projeye, Eskişehir Teknik, Harran ve Yeditepe üniversitelerinden araştırmacılar ile uzman danışmanlar katkı sundu.
Serginin açılış kurdelesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç tarafından kesildi.
Ziyaretçiler, sergide VR gözlükleriyle Hamamyolu Çarşısı'nın geçmiş atmosferini yaşayarak dönemin günlük yaşam ayrıntılarını keşfetme fırsatı buldu.
Her yaş grubuna yönelik geliştirilen sergi, 26 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.