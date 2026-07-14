İspanya'da San Fermin'deki ünlü boğa koşularının 8 günlük bilançosu: 70'ten fazla yaralı

İspanya'da insanların boğalarla birlikte sokakta koşturmasıyla ünlenen San Fermin festivalinde 8 günlük boğa koşularının toplam bilançosunun 70'ten fazla yaralı olduğu açıklandı.

Festival kapsamında, akşam arenada matador karşısına çıkacak boğaların ahırdan arenaya kadar olan, kent merkezindeki 875 metrelik güzergahta yaptıkları koşuların 8'incisi ve sonuncusu bugün gerçekleşti.

Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan ve 18 yaşından büyük olanların koşturduğu "Encierro" adlı etkinlikte bu yıl, 67'si hastaneye kaldırılan 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Pamplona Belediyesindeki festival yetkililerinin şimdiye kadar verdikleri bilgilerde, "Encierro" sırasında yaralanmaların 8'inin boğa boynuzundan, diğerlerinin ise düşmeye bağlı travmalar sonucu olduğu görüldü.

İspanya'da 14. yüzyıldan kalma bir gelenek olan San Fermin festivalinde, 1910'dan bu yana, sonuncusu 2009'da olmak üzere 16 kişi, boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

Festivaldeki güvenlik sorunlarından dolayı son yıllarda önlemlerini artıran Pamplona Belediyesi, bu yıl cezaları 60 bin avroya kadar yükseltmişti.

Normalde 200 bin olan nüfusu festival süresince 1 milyon 800 binin üzerine çıkan Pamplona, bu gece yarısı kent merkezinde mum ışıkları altında yapılacak ve "Pobre de mi" adlı halk şarkısının hep bir ağızdan söyleneceği etkinlikle San Fermin'e veda edecek.