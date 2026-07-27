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Samsun'daki Tabiat Parklarına 6 Ayda 90 Bin Ziyaretçi

Samsun'daki Tabiat Parklarına 6 Ayda 90 Bin Ziyaretçi
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Samsun'da koruma altındaki 16 alan bulunuyor. 2026'nın ilk 6 ayında tabiat parklarını 90 bin 197 kişi ziyaret etti. En çok ilgi gören alanlar Kızılırmak Deltası (27 bin 578), Vezirsuyu Tabiat Parkı (20 bin 675) ve Şahinkaya Tabiat Parkı (20 bin 486) oldu. 2025'te bu sayı 186 bin 691'di.

Samsun'daki tabiat parklarını 2026 yılının ilk 6 ayında 90 bin 197 kişi ziyaret etti.

İl genelinde 6 tabiat parkı, 1 tabiat koruma alanı, 1 tabiat anıtı, 2 yaban hayatı geliştirme sahası, 3 sulak alan ve 3 yaban hayatı üretim merkezi olmak üzere toplam 16 alan koruma altında bulunuyor. Korunan alanlar, Samsun yüzölçümünün yüzde 7,24'ünü oluşturuyor.

Korunan alanlar ve üretim istasyonları vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. 2026 yılının ilk 6 ayında Amazon Tabiat Parkı'nı bin 349 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı'nı 5 bin 9 kişi, Şahinkaya Tabiat Parkı'nı 20 bin 486 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nı 20 bin 675 kişi, Kızılırmak Deltası (RAMSAR) Sulak Alanı'nı 27 bin 578 kişi ve Ladik Gölü Sulak Alanı'nı ise 9 bin 100 kişi ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısı 90 bin 197 kişi olarak kayıtlara geçti. 2025 yılında bu alanları ziyaret edenlerin sayısı ise 186 bin 691 kişi olarak kayıt altına alınmıştı.

Öte yandan, bu alanlara ilave olarak korunan alanlardan Bayraktepe Tabiat Parkı, Karşıyayla Tabiat Parkı, Çalkaya Takım Şelaleleri Tabiat Anıtı, Yeşilırmak Deltası Ulusal Sulak Alanı ve Gölardı Simenlik Gölü gibi tabiat güzellikleri de vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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