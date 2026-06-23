Samsun'un geleneksel el sanatları Yaşayan Miras Sergisi'nde tanıtılıyor

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Sergisi'nde, geleneksel el sanatları ve kültürel miras ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festivalde çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergide, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ile Samsun'da üretimi sürdürülen kültürel miras ürünleri tanıtılıyor.

Samsun Kültür Yolu Festivali görevlisi Ayla Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide 22 sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

Serginin festival boyunca Samsun Müzesi'nde ziyaret edilebileceğini belirten Baran, "Burada unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi, göreneklerimizi, dokumalarımızı ve el işçiliğimizi tanıtıyoruz. Bafra zembili, Çarşamba ayakkabısı, kasket, naht sanatı, tahta oymacılığı, kilim ve halı dokumacılığı gibi kültürümüzün önemli örnekleri sergileniyor." dedi.

Baran, sergide ayrıca cam işçiliği, deri işçiliği, vitray, seramik, ebru sanatı, kitre bebek, bitkisel örücülük ve kenevir ile ipekten dokunan Susuz bezi gibi eserlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Ziyaretçilerden Sevda Keklik ise sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel eserler var. Herkese tavsiye ederim. Eski Samsun'u anlatan el sanatları, takılar ve cam sanatı beni çok etkiledi." diye konuştu.