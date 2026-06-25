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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde minik eller çamura şekil verdi

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Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çömlek Yapımı Atölyesi'nde çocuklar, eğitmen eşliğinde çamura şekil vererek geleneksel seramik sanatını deneyimledi. 5-15 yaş arası 25 çocuğun katıldığı etkinlikte minik eller bardak, tabak gibi ürünler yaptı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çömlek Yapımı Atölyesi'nde çocuklar çamura şekil vererek geleneksel sanatı deneyimledi.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında Samsun Müzesi Arkeopark Alanı'nda çocuklara yönelik Çömlek Yapımı Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyeye katılan çocuklar eğitmen eşliğinde çamura şekil vererek bardak, tabak ve çeşitli ürünler yaptı.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklarla çömlek çalışması yaptıran Asena Kaşıkçı, çocukların atölyede hem eğlendiğini hem de farklı bir deneyim yaşadığını söyledi.

Seramik ve çömlekçiliğin kadim bir sanat olduğunu vurgulayan Kaşıkçı, "10 bin yıldır var olan, günümüze kadar gelen bir sanat. Birçok şey değişti ama çamur, toprak ve çömlekçilik hiçbir şekilde değişmedi, değişmeyeceğini de düşünüyorum. Kadim bir sanat olduğu için modern çağla birleştirip çocuklarla farklı deneyimler yaşıyoruz. Toprak, su, hava ve ateşi kullanıyoruz. Çocuklar toprağa dokunup sakinleşiyor, rahatlıyor." ifadesini kullandı.

Atölyede 5 ila 15 yaş arasındaki yaklaşık 25 çocuğu ağırladıklarını belirten Kaşıkçı, "Minik eller hünerliydi. Bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Toprakla bütünleştikleri için çocuklar çok güzel ürünler ortaya çıkarabiliyor." dedi.

Atölyeye katılan 6 yaşındaki Elisa Tekkoğlu ise daha önce de çamurla oynadığını, etkinlikte de bardak yaptığını anlattı.

Eylül Çelebi de ilk kez çömlek yaptığını dile getirerek, ilk defa bu tür bir etkinliğe katıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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