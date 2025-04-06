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Samsun Devlet Opera ve Balesi Yarın 'Kanlı Düğün' Bale Gösterisi Sunacak

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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Federico Garcia Lorca'nın ünlü oyunundan uyarlanan 'Kanlı Düğün' balesini yarın sanatseverlerle buluşturuyor. Eser, özgün müzikleri ve etkileyici koreografisi ile dikkat çekiyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Kanlı Düğün" balesini sahneleyecek.

İspanyol şair ve oyun yazarı Federico Garcia Lorca'nın "Kanlı Düğün" oyunundan uyarlanan, özgün müzikleriyle dans ve dramatik anlatımın iç içe geçtiği modern bir başyapıt olan eser, Samsun'da yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografisi ve librettosu Carlos Vilan'a ait Kanlı Düğün balesi, Görkem Cengiz yönetiminde sanatseverlerle buluşturulacak.

Eserin bestecisi ve orkestra şefi Tulio Gagliardo, özgün müzikleriyle İspanya'nın dört bir yanından ritimleri harmanlayarak hikayeye yeni bir ruh katarken, başkemancılığı ise Canan Ünal üstlenecek.

Orkestra, teknik ekip, balet ve balerin olmak üzere 120 kişinin yer alacağı eserin dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren yapıyor.

İspanya'nın Endülüs kırsalında geçen bir köy trajedisini anlatan iki perdelik bale, yarın saat 20.00'de, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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