Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Oyunu

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Oyunu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu yarın küçük izleyicilerle buluşturacak. Oyun, bir grup öğrencinin hayvanat bahçesi gezisi sırasında gerçek bir ormanda karşılaştıkları maceraları anlatıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" oyununu yarın küçük izleyicilerle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden sahnelenecek.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekoru Hakkı Kandır, video projeksiyonu Murat Turgut, ışığı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin, bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

"Okulumuz Orman" yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andrea Pirlo, Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Andrea Pirlo, Süper Lig'e dönüyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.