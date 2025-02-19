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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden La Traviata Performansı

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Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü opera eseri La Traviata'yı sahneleyecek. Eser, aşk için büyük fedakarlık yapan Violetta Valery'nin hayatını konu alıyor ve yarın akşam 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sahneleyecek.

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yaptığı iki perdelik eserde başkemancı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik edecek.

Eserin dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Zeynep Bengier, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzası taşıyor.

Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

"La Traviata", yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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