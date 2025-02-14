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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikali

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' Müzikali
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Haldun Dormen'in yazdığı, Melih Kibar'ın bestelediği ve Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' müzikalini sahneye koydu. Müzikal, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneye koydu.

Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikal, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstlendi.

SAMDOB orkestrasının 100'ü aşkın solist sanatçısı, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin görev aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

Bir çadır tiyatrosu çalışanlarının başından geçen komik olayları konu alan iki perdelik müzikal, sanatseverlerden ilgi gördü.

Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikali yarın saat 15.00 ve 20.00'de, 17 Şubat Pazartesi günü ise saat 20.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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