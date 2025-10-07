Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' Operasını Sahneledi

Güncelleme:
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Komik bir dille anlatılan operanın altında yatan hikaye, doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüvenini ele alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Tek perdelik esere sanatseverler ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
