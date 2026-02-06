Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 'Gönülden Türküler' konseri düzenledi

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Gönülden Türküler" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda düzenlenen konserde Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türküler seslendirildi.

Konserde ayrıca Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu klasik kemençe sanatçısı Dilan Gönül tarafından hazırlanan proje kapsamında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için slayt gösterimi yapıldı. Konserde "Maraş'tan bir haber geldi" türküsü seslendirildi.

Ankara Türk Halk Müziği Devlet Korosu Şef Yardımcısı Turgay Coşkun ve Gönül farklı yörelerden derlenen 18 türküyü dinleyicilerle buluşturdu.

Konserde, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu'ndan Caner Kılıç, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'ndan Oğuzhan Tuç, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden Sanat Teknik Müdürü Talip Ata ve Samsun Türk Dünyası Müzik Topluluğu Şefi Yavuz Özkaran ve Eray Çimen de yer aldı.

Müzikseverlerin ilgi gösterip zaman zaman alkış tuttuğu konser, yaklaşık 90 dakika sürdü.

Dilan Gönül, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, bu topraklarda acı ve yaraların türkülerle dile getirilip sarılmaya çalışıldığını söyledi.

Coşkun ise türkülerin acıyı da kaderi betimlemeye yarayan önemli bir araç olduğunu belirterek, dinleyicilere katılımları için teşekkür etti.