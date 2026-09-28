Haberler

Samsun'da sokak müzisyeni Sadık Keleş, 3 noktada şarkılarla geçim sağlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da sokak müzisyeni Sadık Keleş, 3 noktada şarkılarla geçim sağlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'dan Samsun'a dönen 37 yaşındaki sokak müzisyeni Sadık Keleş, meydan, sahil ve Atakum Körfez'de günde 3 noktada 2'şer saat şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Keleş, amacının gönüllere girmek olduğunu belirtirken, dinleyenler sesini beğendiğini ve ünlü olabileceğini söyledi.

Samsun'da sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan müzisyen Sadık Keleş, Cumhuriyet Meydanı'na sesi ve şarkılarıyla renk katıyor.

Kısa süre önce İstanbul'dan memleketi Samsun'a dönen 37 yaşındaki Sadık Keleş, sokaklarda ve insan popülasyonun çok olduğu caddelerde şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor. Gün içerisinde Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atakum Körfez ve sahil olmak üzere toplam 3 farklı yerde 2'şer saat performans sergileyen Keleş, topladığı bahşişlerle gelir elde ediyor.

Asıl amacının gönüllere girmek olduğunu ifade eden Sadık Keleş, "Benim için gönüllere girebilmek çok kıymetli. Dinleyenlerin gönüllerinde yer etmek, çok önemli. Yunus Emre'nin de dediği gibi 'Gönüller inşa etmeye geldik.' Kırmadan, dökmeden, işimizi yapabiliyorsak ne mutlu bize. Sesimin İlyas Yalçıntaş'a benzediği söyleniyor. Ses rengimiz benziyor ama duygularımız ve şarkılara yansıtama şekillerimiz farklı. Hedefim, müzik yolunda güzel işler yapmak. Ünlü olmak gibi bir çabam yok ama olursa da olur. Cem Yılmaz'ın da dediği gibi, 'Para için bir şey yapmıyorum ama yaptığım şey para ediyor, ona ben karışmam.' Ünlü olmak gibi bir çabam yok. Nasipte varsa mutlaka gelecektir" dedi.

Meydanda genç şarkıcıyı dinleyen vatandaşlar ise Keleş'in sesinin çok hoş olduğunu ve ileride ünlü olabileceğini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Fon krizinin ardından altın uyarısı! TMD Başkanı Yılmaz: Ons yıl sonuna kadar 4.500-5.000 doları görebilir

Altın fonu olanlar dikkat! Ons için 5 bin dolar sinyali
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

27 yıl sonra bir ilk! O da yarın AK Parti rozeti takacak
Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma fırlatıldı

VMAs’ta Madonna şoku! 68 yaşındaki şarkıcı sahnede platforma atıldı!
Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

Fon soruşturmasında SPK’nın başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı
Yolcu uçağında duman paniği: Atlantik üzerinde acil iniş yaptı

Uçakta büyük panik: Havada fark edildi, rota bir anda değişti
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın favori ismi için harekete geçildi

Öve öve bitiremediği isim için harekete geçti!
Bodrum'da apart otelde kanlı gece! Eski oda arkadaşını 3 yerinden bıçakladı, 112'yi kendisi aradı

Eski oda arkadaşını bıçakladı! Sonra 112'yi kendisi aradı
İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı, 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'u sağanak vurdu! Yol çöktü, alt geçidi su bastı, toprak kaydı
Dove Cameron ile Måneskin’in yıldızı Damiano David İtalya’da evlendi

Måneskin’in yıldızı Damiano David evlendi! Gelin de dünyaca ünlü çıktı