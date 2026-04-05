Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu
Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz üzerinde nadir görülen rulo bulut oluşumu kaydedildi. Öğle saatlerinde gözlemlenen bulut, meteoroloji uzmanları tarafından sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızlı yer değiştirmesi sonucunda oluşan ender bir fenomen olarak tanımlandı.
GÖKYÜZÜNDE SİLİNDİR BULUT OLUŞTU
Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi. Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.