Samsun'da Konser İçin Yüzlerce Metrelik Kuyruk

Samsun'da düzenlenen Karadeniz Müzik Festivali kapsamında 5 sanatçının vereceği konseri dinlemek için binlerce genç saatlerce sırada bekledi. Kombine fiyatının 800 ile 1200 TL olduğu festivalde her konserde uzun kuyruklar oluştu.

Konser için yüzlerce metrelik kuyruk

SAMSUN - Samsun'da gençler 5 sanatçının vereceği konseri dinlemek için yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu, saatlerde sırada bekledi.

Bir otelde düzenlenen Karadeniz Müzik Festivali çerçevesinde Emir Can İğrek, Pinhani, Motive, Mavi Gri ve Mert Kıyak aynı akşam sahneye çıktı. Konseri dinlemek için bilet alan gençler, otele akın etti. Otelin önünde 100'lerce metre kuyruk oluştu. Sıraya giren gençler, saatlerce bekledi.

Samsun'da düzenlenen Karadeniz Müzik Festivali'nin 1. gününde Emir Can İğrek, Pinhani, Motive, Mavi Gri, Mert Kıyak'ı dinlemeye gelen binlerce genç, yüzlerce metrelik kuyruk oluşturdu. Gençler, şarkıları dillere dolanan sanatçıları dinleyebilmek için saatlerce sıra bekledi. Kombine fiyatının 800 ile 1200 TL olan, günlük fiyatı ise 400 TL olan festival 4 gün sürecek. Konsere giden gençler her konserde uzun sıralar olduğunu ve bazı konserlere geç kaldıklarını söylediler.

25 Haziran'da bitecek festivalde 13 ünlü sanatlı sahneye çıkacak.