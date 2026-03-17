Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasının prömiyerini yaptı

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Giovanni Battista Pergolesi'nin komik operası 'Hanım Olan Hizmetçi'yi kapalı gişe sahneledi. Eser, hizmetçi ile efendisi arasındaki komik aşk hikayesini anlatıyor ve yeniden 23 ve 31 Mart'ta sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Prömiyeri 1733 yılında Napoli'de yapılan ve en çok sahnelenen komik operalardan biri haline dönüşen eser, yüzyıllardır sanatseverlerin gözdesi halinde bulunuyor.

Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstlendi.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olduğu eserde dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Erdem Kuzaytepe hazırladı.

Kapalı gişe prömiyeri yapılan tek perdelik opera, sanatseverlerden ilgi gördü.

"Hanım Olan Hizmetçi" operası, 23 ve 31 Mart'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak."

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
Haberler.com
500

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz

Galatasaray'dan büyük sürpriz
Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı

Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Durdurulamıyorlar! Çorum FK, Uğur Uçar ile '6'da 6' yaparak Süper Lig'e göz kırptı

Durdururulamıyor! Göreve geldi, takımını Süper Lig'e çıkarıyor
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı

Korkutan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor