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SAMDOB, 'Okulumuz Orman' Çocuk Oyununu Sahneledi

SAMDOB, 'Okulumuz Orman' Çocuk Oyununu Sahneledi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu minik izleyicilerle buluşturdu. Oyun, çocukların hayvanat bahçesine gitme heyecanı sonrası ormanda yaşadıkları macerayı konu alıyor ve büyük ilgi gördü.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde çocukların beğenisine sunuldu.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyon Murat Turgut, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

"Okulumuz Orman" oyunu minik sanatseverlerin beğenisini topladı.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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