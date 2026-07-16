Sinlice Köyü 27. Göllüalan Şenlikleri sis ve yağmur altında düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Sinlice Köyü'nde 27. Göllüalan Şenlikleri sis ve yağmur altında düzenlendi.

Göllüalan Mesire Alanı'ndaki şenliğe binlerce kişi katılırken, katılımcılar otçu yürüyüşüyle beraber şenlik alanında toplandılar. Alanda toplanan yöre halkı saatlerce horon oynarken, yöresel sanatçıların seslendirdiği ezgiler eşliğinde eğlendiler.

Şenlikte konuşan Sinlice Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Bahri Erata "Bu yıl 27. defa düzenlediğimiz Sinlice Köyü Göllüalan Şenliğini gelecek nesillere aktarmak adına burada dernek olarak birtakım çalışmalar yaptık. Tek çabamız bu şenliğin yıllar boyunca devam etmesidir" dedi.

Şalpazarı İlçe Kaymakam Vekili İhsan Mert Mutlu ise yaptığı konuşmada "Bu benim ilk gördüğüm kültür şenliği ancak yoğun katılım olduğunu gözlemledim. Şimdi eğlenme zamanı katılımcılara iyi eğlenceler diliyorum dedi.

Şenliğe katılan davetlilere yöresel yemeklerden ikramlarda bulunulurken, şenlik akşam saatlerinde sona erdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı